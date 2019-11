70 metri di capelli a malati oncologici

(ANSA) - BOLZANO, 11 NOV - Oltre 70 metri di capelli raccolti in Alto Adige per la donazione di parrucche destinate ai malati oncologici: le adesioni a "Diamoci un taglio" vanno oltre le più rosee aspettative. Quando i parrucchieri di Cna-Shv Federacconciatori hanno aderito all'iniziativa, promossa da RagionevolMente e Lilt, per donare parrucche ai malati oncologici, non si aspettavano così tante adesioni. Sandro Stefanati e Antonella Bellante, portavoce e funzionaria di Cna-Shv Federacconciatori, hanno infatti consegnato alla Lilt di Bolzano altri 13 metri di capelli donati da luglio ad ora, che si aggiungono ai 26 metri di capelli raccolti dai vari saloni e dalla Lilt direttamente tra febbraio e luglio. Altri 30 metri di capelli, nello stesso lasso di tempo, sono stati consegnati alla Lilt da donatori o da parrucchieri che, pur non aderendo all'iniziativa, hanno accettato di effettuare il taglio. L'iniziativa, inizialmente prevista per il 2019, vedrà i parrucchieri di Cna impegnati anche nei primi sei mesi del 2020.