Scuola-lavoro: al via progetto 'La bottega della scienza'

(ANSA) - TRENTO, 8 NOV - Al via la nuova edizione del progetto di alternanza scuola-lavoro "La bottega della scienza", laboratorio di ricerca partecipata che coinvolge i cittadini e il mondo della scuola e della ricerca. L'iniziativa rientra nel progetto di comunicazione "Cittadini per la scienza-Cisa", ospitato dalla Fondazione Bruno Kessler e finanziato dalla Provincia autonoma di Trento nell'ambito del bando "Comunicatori Star della scienza".

Martedì 12 novembre, all'istituto Buonarroti di Trento, è in programma l'appuntamento per le scuole in cui verranno presentati i risultati dei progetti dello scorso anno scolastico e l'avvio delle iniziative per il 2019-2020. Chiunque può fare proposte entro il 30 novembre al sito https://cittadiniperlascienza.com/fai-la-tua-proposta.

Il progetto prende spunto dalle strutture chiamate "Science shop" che operano in numerose università ed enti di ricerca europei allo scopo di realizzare progetti con l'obiettivo di rendere la cittadinanza parte attiva della ricerca scientifica.