Kompatscher, ruolo chiave dei cittadini

(ANSA) - BOLZANO, 06 NOV - "Nella gestione dei rischi i cittadini hanno un ruolo chiave". Lo ha detto il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, che ha preso parte a Roma alla Conferenza nazionale delle autorità di Protezione civile, alla quale, oltre al capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, è intervenuto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

Il capo del governo ha rimarcato l'importanza rivestita dalla Protezione civile nella prevenzione e nella gestione delle emergenze dedicando un pensiero ai tre vigili del fuoco morti nell'Alessandrino.

Il modello del volontariato nelle zone alpine e nei 3.850 comuni montani della è stato richiamato come esempio per il resto del Paese. "La Protezione civile in Alto Adige è fatta soprattutto di volontari che con il loro impegno garantiscono la sicurezza di tutti. Ma sono i cittadini con il loro comportamento a svolgere un ruolo fondamentale, così come i Comuni con l'elaborazione dei piani di rischio e specialmente le future generazioni", ha sottolineato Kompatscher.

Il presidente altoatesino ha segnalato il contributo specifico che una realtà come l'Alto Adige può portare ai piani nazionali di management del rischio, anche grazie all'autonomia che gode in questo settore. "I 306 corpi volontari di vigili del fuoco attivi in 116 comuni, gli oltre 30.000 volontari attivi in provincia fanno sì che in metà delle famiglie sia presente un componente impegnato per la collettività - ha detto Kompatscher - Si tratta di un patrimonio di conoscenze e competenze che possiamo e vogliamo condividere a vantaggio di tutti".

Il presidente della Provincia ha ribadito l'apprezzamento particolare alla macchina del volontariato altoatesino a un anno di distanza dalla tempesta Vaia. "La gestione efficace di questa emergenza è stata possibile solo grazie all'impegno di tutti: un lavoro di squadra che ha dimostrato ancora una volta la forza che si ottiene quando si lavora uniti per l'obiettivo comune della sicurezza dei cittadini e del territorio" ha concluso.

