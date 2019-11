Finanziata una serie di Netflix su Curon

(ANSA) - BOLZANO, 5 NOV - Nella terza sessione di finanziamento del Fondo provinciale per le produzioni cinematografiche e televisive gestito da Idm Alto Adige, la giunta provinciale di Bolzano ha approvato il sostegno economico di 11 tra film, documentari e serie tv. In fase di produzione è stata sostenuta la serie Netflix Curon e 6 documentari con il coinvolgimento di professionisti altoatesini e aziende di servizi con sede in regione, sia durante le riprese che in post-produzione. Sono previste 101 giornate di riprese in Alto Adige ed un indotto sul territorio in quasi 1,8 milioni di euro a fronte di uno stanziamento complessivo di 766.000 euro. Degli 11 progetti che ottengono un finanziamento, 9 provengono dall'Italia, uno dalla Francia e uno dall'Olanda. Fra i progetti finanziati da Idm in fase di produzione, c'è Curon, una serie targata Netflix ambientata nell'omonimo paese della Val Venosta conosciuto soprattutto per il campanile che emerge dal lago di Resia.