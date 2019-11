Conclusi i lavori sul Rio Blum

(ANSA) - BOLZANO, 5 NOV - Il Rio Blum - noto anche come Rio Novale di Sotto - a Vipiteno-Novale lo scorso anno è tracimato più volte provocando diversi danni alla strada di accesso alla frazione di Novale e agli edifici della zona. Lungo il tratto medio del rivo sono stati portati a termine la costruzione di 8 briglie con relativi muri di sponda in massi da parte dell'Ufficio bacini montani zona nord dell'Agenzia per la Protezione civile, sotto la direzione del capo operai Roland Langgartner sulla base del progetto di Philipp Walder. Il costo complessivo del progetto ammonta a 315.000 euro. I lavori - si legge in una nota - sono iniziati in settembre e si sono ora conclusi. A completamento delle opere, a valle del sottopasso ferroviario, sono stati posizionati 14 metri di gabbioni per evitare che una eventuale tracimazione del rivo vada a colpire gli edifici sottostanti.