Festa delle Forze armate a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 4 NOV - Cerimonia in piazza Walther a Bolzano, questa mattina, per la Festa delle Forze armate e dell'Unità nazionale. Alla presenza delle autorità civili e militari sono stati letti i messaggi del ministro della Difesa e del presidente della Repubblica. Quindi la solenne cerimonia dell'alzabandiera e la consegna del tricolore al dirigente dell'istituto scolastico "Bolzano Europa 2".

Fino alle 16 sarà possibile visitare gli stand espositivi con mezzi e materiali in uso ai reparti del Comando truppe alpine, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e alla Protezione civile dell'Ana. Sempre nel pomeriggio, alle 15, prima dell'ammainabandiera in programma alle 16, la fanfara della brigata alpina "Taurinense" si esibirà in un carosello musicale in piazza Walther.