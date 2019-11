Cerimonie in onore dei caduti in Tn-Aa

(ANSA) - BOLZANO, 2 NOV - "Un momento importante, significativo, che invita tutti a ricordare i tanti morti nelle guerre, ma anche a riflettere sul valore della pace, principio che ci deve unire e sul quale deve lavorare chiunque abbia delle responsabilità, anche per trasmettere alla comunità messaggi di solidarietà, vicinanza e, appunto, pace": questo il commento del vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina, intervenuto oggi, giorno della commemorazione dei defunti, alle cerimonie in onore dei caduti, con deposizioni di corone, organizzate a Trento in via Belenzani, a piazza della Portèla e al civico cimitero, con la partecipazione di numerose autorità civili e militari.

Anche a Bolzano ed in altre realtà della regione alla presenza delle autorità si sono svolte cerimonie e sono state deposte delle corone in onore dei caduti, come per esempio a Bolzano nel cortile del municipio. Domani le celebrazioni proseguiranno a San Giacomo con deposizioni di corone e con il rituale "Cammino della Pace".