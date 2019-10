Rapporto Ire, cresce export Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 OTT - È ancora con segno positivo l'export altoatesino: nel secondo trimestre del 2019, sono state esportate merci per circa 1,3 miliardi di euro, con un aumento del 6,4% rispetto al medesimo trimestre del 2018. Lo rileva l'Ire, l'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano nel suo rapporto mensile.

Gli incrementi più significativi si registrano nel settore delle apparecchiature elettroniche e di precisione (+25,3%) e in quello del legno e prodotti in legno (+12,4%). Le esportazioni sono aumentate in particolare verso Stati Uniti (+23,9%) e Francia (+18,3%), ma anche verso i principali partner commerciali dell'Alto Adige, l'Austria (+4,2%) e la Germania (+4,0%).

Sempre nel secondo trimestre 2019, il numero di occupati in Alto Adige si è attestato mediamente a quasi 255.300 unità, mentre le persone in cerca di lavoro erano circa 8.900. Rispetto allo stesso periodo del 2018 sono leggermente cresciuti sia gli occupati (+1,3%), sia i disoccupati (+3,0%). Il tasso di disoccupazione, pari al 3,4%, è rimasto pressoché invariato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Da segnalare ancora il calo dei prezzi (meno 1,4%) a settembre, rispetto al mese di agosto, mentre rispetto a settembre 2018 si registra un aumento dell'1%.

Tra gennaio e agosto 2019 le presenze turistiche in Alto Adige sono state oltre 24,7 milioni. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si è registrato un leggero calo, pari allo 0,4% (circa 110.000 pernottamenti in meno), attribuibile principalmente alle dinamiche negative della clientela italiana e tedesca, che hanno fatto registrare rispettivamente una contrazione del 2,1% e dell'1,3%. Sono invece cresciuti del 4,3% i pernottamenti di ospiti provenienti da altri Paesi. Nel mese di agosto si sono registrati oltre 5,7 milioni di pernottamenti complessivi con un aumento dell'1,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.





Data ultima modifica 31 ottobre 2019 ore 17:12