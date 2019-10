6,25 mld per servizi e investimenti

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - La Giunta provinciale ha approvato il disegno di legge del bilancio di previsione per l'anno 2020 e per il prossimo triennio 2020-2022. Il valore complessivo per il prossimo anno sarà di 6,25 miliardi, in crescita rispetto ai 5,9 miliardi del 2019 e con 40 milioni in più rispetto alla prima proposta del 15 ottobre scorso.

Nel 2020, alla luce di un assestamento di bilancio di ammontare inferiore rispetto all'anno in corso, é prevista una riduzione del volume complessivo. Sanità e sociale calamitano la maggior parte delle risorse, è stato sottolineato oggi in conferenza stampa. La voce più significativa riguarda la sanità, che con 1,3 miliardi di euro impegna il 21,49% dello stanziamento iniziale 2020. "In questo settore assistiamo a un costante incremento del numero dei beneficiari di prestazioni e servizi in conseguenza del cambiamento demografico, ma siamo riusciti a mantenere i servizi invariati nonostante i costi crescenti", sottolinea in una nota il presidente della Provincia, Arno Kompatscher. La seconda voce del bilancio riguarda il personale che calamita il 18,82% delle risorse, pari a 1,1 miliardi di euro. La terza voce per peso nel bilancio riguarda le finanze, che con 997,4 milioni di euro calamitano il 15,95% delle risorse. Il 6,4% del bilancio (400 milioni di euro) verrà destinato a infrastrutture, strade e mobilità.



Data ultima modifica 29 ottobre 2019 ore 15:44