Muro di Berlino, in Trentino rassegna per ricordare

(ANSA) - TRENTO, 25 OTT - In occasione del 30/o anniversario dalla caduta del muro di Berlino, il Forum trentino per la pace, in collaborazione con alcune associazioni di promozione culturale attive sul territorio del Trentino, promuove la rassegna "1989-2019, il muro di ieri, il muro di oggi".

L'iniziativa prevede 14 appuntamenti che intendono rievocare la storia del muro e dei tedeschi separati per quasi tre decenni, a partire dal 1961.

"A 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, cerchiamo di attualizzare un fatto storico di portata epocale per un'intera generazione, interrogandoci su quali siano al giorno d'oggi le ragioni di divisione ancora presenti tra la popolazione mondiale», ha detto il presidente del Forum, Massimiliano Pilati. Nell'ambito della manifestazione, il 9 novembre è prevista l'inaugurazione della mostra "100 marchi, Berlino 2019" (Gallerie di Piedicastello, ore 11). Alle ore 18, invece, palazzo Geremia a Trento ospiterà il dibattito "Il romanzo e la storia", con il giornalista Andrea Purgatori.