Rassegna 'Formai de Mont' a Tassullo

(ANSA) - TRENTO, 24 OTT - Si terrà a Tassullo a Castel Valer, sabato 26 e domenica 27 ottobre la 12/a edizione di 'Formai dal Mont', rassegna nata su iniziativa della locale Pro Loco con l'intento di portare a conoscenza del grande pubblico i formaggi di malga del Trentino.

Quest'anno l'attenzione è tutta sulla qualità dell'offerta, con attività speciali sia per il grande pubblico che per i caseificatori. Le malghe in gara sono 24 di tre zone del Trentino - val di Non, val di Sole e Altopiano della Paganella.

Tre le categorie in gara: vaccino fresco, vaccino stagionato, caprino fresco.

L'anno scorso i visitatori della rassegna sono stati 3.000.