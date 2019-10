Dieci arresti a Trento per contrabbando carburante

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Dieci misure cautelari personali per associazione per delinquere finalizzata al traffico di carburanti sono state eseguite dalla Polizia di Stato di Trento, che ha agito in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza. Destinatari dei provvedimenti emessi a conclusioni di indagini della Procura di Trento, sette italiani, un rumeno e due polacchi. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati agli indagati 2 depositi di carburante con relativo combustibile, denaro in contanti, orologi marca Rolex, monili in oro, autovetture ed una villa. I particolari dell'operazione saranno resi noti durante la conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso la Procura della Repubblica. (ANSA).