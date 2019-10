Trovato morto in casa dopo 10 giorni

(ANSA) - BOLZANO, 16 OTT - Era morto da almeno dieci giorni: l'uomo, un 85enne originario di Meltina che viveva in un appartamento in via Claudia Augusta a Bolzano, è stato trovato ormai senza vita dai vigili del fuoco. Avvertiti, come riferisce il quotidiano Alto Adige, da alcuni vicini messi in allarme dal cattivo odore sul giroscale, i pompieri hanno raggiunto grazie all'autoscala il balcone dell'abitazione dell'uomo. Una volta dentro hanno scoperto lo hanno trovato, ormai esanime, ucciso probabilmente da un malore. L'85enne viveva solo e manteneva poche relazioni. All'intervento hanno preso parte anche la Croce bianca ed i carabinieri.