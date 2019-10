Bolzano domenica tagliata in due

(ANSA) - BOLZANO, 16 OTT - Domenica mattina Bolzano sarà tagliata in due per il disinnesco di un residuo bellico. Dalle 8.45 saranno infatti bloccati l'autostrada A22, la strada statale SS12 e la ferrovia del Brennero. Non ci sono via alternative per bypassare la città. Nel centro storico 4.000 persone, che abitano nella zona rossa, dovranno lasciare le loro case, tra loro anche 800 ospiti di alberghi. 60.000 bolzanini nella cosiddetta zona gialla non potranno invece scendere in strada. Saranno chiuse le chiese e gli impianti sportivi.

La autostrada del Brennero A22 chiuderà alle 8.45, predisponendo un vero e proprio blocco sia in direzione sud, prima del casello di BZ Nord, che nella carreggiata nord prima del casello di Bolzano Sud. I due caselli citati saranno dunque chiusi in uscita dalle 8.45. Resterà possibile entrare in autostrada a Bolzano Sud ma solo con direzione Trento, ed a Bolzano Nord con sola direzione Brennero. Le ultime uscite utili saranno, per chi proviene da nord Chiusa, mentre Egna-Ora per chi proviene da sud. Di fatto chi non uscirà nei caselli consigliati, dovrà munirsi di pazienza e restare incolonnato in autostrada per ore fine a conclusione delle operazioni di disinnesco.

