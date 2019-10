Sequestro di bocconi avvelenati in Vallagarina

(ANSA) - TRENTO, 15 OTT - A seguito di ripetuti episodi di avvelenamento di animali domestici e selvatici registrati negli ultimi mesi in Vallagarina, il personale del Corpo forestale trentino ha condotto un'indagine che ha portato ad eseguire un'attività di polizia giudiziaria, su delega della Procura di Rovereto, nei confronti di una persona sospettata in episodi di distribuzione di esche avvelenate.

Sono state rinvenute e poste sotto sequestro sostanze potenzialmente idonee al confezionamento di bocconi avvelenati, che le analisi di laboratorio hanno confermato essere principi attivi contenuti nelle esche trovate in vari luoghi di indagine.

Si tratta di prodotti un tempo utilizzati in agricoltura come fitofarmaci, il cui uso non è più consentito già da diversi anni, ma anche di piccole capsule contenenti stricnina. Sotto sequestro anche materiali idonei all'attività di uccellagione: reti, trappole a scatto e alcuni cordini in acciaio per la preparazione di lacci.



Data ultima modifica 15 ottobre 2019 ore 18:47