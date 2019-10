Cdp:130 mln per opere pubbliche a Trento

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Cassa Depositi e Prestiti Spa comunica che è stato firmato oggi con Cassa del Trentino - società interamente controllata dalla Provincia autonoma di Trento - un contratto di finanziamento del valore di 130 milioni di euro, per la realizzazione di investimenti nel sistema pubblico provinciale trentino. Il prestito è garantito dalla Provincia autonoma di Trento.

Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di contributi in favore di Comuni (oltre 100 milioni di euro) e di altri enti pubblici (30 milioni) del territorio trentino per la realizzazione di investimenti nei settori: edilizia scolastica e cultura per circa 60 milioni di euro; opere stradali per circa 20 milioni di euro; opere idriche per circa 10 milioni di euro; opere igienico-sanitarie per circa 30 milioni di euro; opere socio-sanitarie per circa 10 mln di euro.

Il finanziamento - dice una nota - rafforza ulteriormente l'attività di Cdp nel territorio trentino grazie alla consolidata collaborazione con Cassa del Trentino.