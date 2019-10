Lezione di finanza per 130 studenti

(ANSA) - BOLZANO, 14 OTT - La lezione sul tema della finanza tenuta da esperti presso la Camera di commercio di Bolzano ha riscosso grande successo: circa 130 studenti e studentesse da tutto l'Alto Adige hanno imparato come si prendono decisioni responsabili in campo finanziario e come funziona a grandi linee un prestito.

Al il progetto "#ioPensoPositivo", che punta a spiegare ai giovani le basi della finanza e del microcredito. Nel corso del gioco finale di simulazione finanziaria i partecipanti hanno potuto competere fra di loro e mettere alla prova quanto appreso. I vincitori e le vincitrici parteciperanno al concorso nazionale. "Uno dei compiti chiave di un'azienda è un management finanziario efficace. Per questo motivo è importante che i giovani siano informati su come reperire un capitale e sui rischi per le imprese. Tuttavia, anche come privati cittadini è necessario sapere come gestire in modo responsabile le proprie risorse", sottolinea nella nota il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner.