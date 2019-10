A22: un anno gratis tra i caselli di Trento nord e sud

(ANSA) - TRENTO, 11 OTT - Dal primo novembre, e per 12 mesi, gli automobilisti potranno viaggiare gratis nel tratto dell'A22 compreso tra i caselli di Trento Nord e Trento sud in entrambe le direzioni.

Il progetto "Urban pass" è stato presentato nella sede di Autobrennero dal governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, insieme all'amministratore delegato della società, Diego Cattoni, e al direttore tecnico Carlo Costa. Un'iniziativa pensata per far fronte ai lavori che impegneranno la zona di Campotrentino fino al 2022, e a seguito dei quali si stimano forti ripercussioni sul traffico in particolare lungo la tangenziale. Si potrà richiedere l'apposito Telepass per tutta la rete autostradale: il costo di circa un euro relativo alla tratta tra i due caselli verrà coperto dalla Provincia, mentre il canone fisso per il comodato d'uso del Telepass - circa un euro al mese - sarà a carico dell'automobilista. La gratuità varrà solo dal lunedì al venerdì e nelle fasce orarie 6-9 e 17-20, quelle ritenute più trafficate.