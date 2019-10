A Bolzano divieto per mezzi pesanti

(ANSA) - BOLZANO, 11 OTT - Con un'ordinanza che entrerà in vigore lunedì 14 ottobre, il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, ha disposto l'istituzione del divieto di transito ai mezzi pesanti (oltre 7,5 t.) ed autoarticolati nel centro abitato di Bolzano. Il provvedimento viene motivato con ragioni di sicurezza stradale, proprio all'indomani dell'investimento di una ciclista da parte di un mezzo pesante in Piazza Mazzini.

Il divieto, da cui sono escluse le zone produttive di Bolzano sud e dei Piani, sarà operativo dalle ore 7.00 alle ore 9.00, nella fascia oraria in cui è maggiore lo spostamento anche a piedi ed in bicicletta per recarsi a scuola e al lavoro.