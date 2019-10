Ordigno bellico trovato a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 09 OTT - Un ordigno bellico di grosse dimensioni risalente alla seconda guerra mondiale è stato trovato nel pomeriggio in centro storico a Bolzano. Il ritrovamento, avvenuto durante i lavori propedeutici per il centro commerciale Waltherpark, tra piazza Verdi e ponte Loreto ha causato pesanti problemi alla viabilità. La bomba è stata messa in sicurezza dagli artificieri del Genio Guastatori di Trento intervenuti prontamente con la Polizia di Stato, la Polizia Municipale di Bolzano, i tecnici comunali dei Lavori Pubblici e gli uomini della protezione civile comunale. Sono stati quindi adottati alcuni provvedimenti per quanto riguarda la viabilità in zona con la chiusura dell'area circostante il luogo del ritrovamento dell'ordigno. La chiusura si protrarrà presumibilmente almeno una settimana-dieci giorni, in ogni caso fintanto che in un'apposita riunione di coordinamento tecnico, non saranno stabilite le modalità di disinnesco della bomba.