Musica: Trofeo nazionale cori d'Italia a Ledro

(ANSA) - TRENTO, 9 OTT - Il canto corale torna protagonista in valle di Ledro sabato 26 e domenica 27 ottobre con la prima edizione del Trofeo nazionale cori d'Italia.

Si tratta di un evento rivolto ai gruppi canori a voce maschile, con almeno 12 elementi: saranno in gara 17 formazioni in rappresentanza di numerose regioni. I cori partecipanti dovranno presentare quattro brani popolari italiani (elaborazioni o d'autore) a cappella a libera scelta di cui almeno uno di Luigi Pigarelli e uno di un altro compositore o elaboratore italiano vivente. La direzione artistica del concorso è affidata a Maestro Enrico Miaroma, compositore e direttore di coro di Riva del Garda La rassegna è ideata ed organizzata dall'associazione trentina EdizioniCorali.it in collaborazione con il Consorzio per il turismo della valle di Ledro e con il patrocinio di Chorus Inside, federazione nazionale dei cori.

Sede della competizione canora sarà il Centro culturale di Locca, già casa della rassegna pianistica Kawai a Ledro.