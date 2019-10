Val Pusteria, una persona per la vita

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - Incidente stradale mortale a Valdaora di Mezzo, in Val Pusteria. Un 53enne di Venezia ha perso la vita in un'auto uscita fuori strada che si è ribaltata più volte in un prato, finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza ed il soccorso alpino. Era stato allertato anche il Pelikan 2 dell'elisoccorso, ma il volo è stato annullato quando i soccorritori hanno constatato che per il veneziano coinvolto nell'incidente non c'era più nulla da fare.



