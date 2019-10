Ambiente: Fai, giornate d'autunno a Calavino

(ANSA) - TRENTO, 7 OTT - Tornano le giornate Fai (Fondo ambiente italiano) d'autunno, con due giorni di appuntamenti in Trentino organizzati dal gruppo dei giovani associati. Le giornate si terranno a Calavino, nella valle dei Laghi, sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Sono previste visite guidate nei tre rioni principali dell'abitato: il rione Piazza con la Pieve dell'Assunta e il Monumento ai Caduti; il rione di Bagnòl con la sorgente del Bus Foràm, la chiesa della Trinità e la piazzetta delle Regole e il rione Mas con i suoi avvolti di struttura medievale che richiamano la memoria degli antichi mestieri della civiltà contadina. Le visite saranno a ciclo continuo e non richiedono prenotazione. Per ogni visita è richiesto un contributo libero che sarà destinato al sostegno dei progetti nazionali del Fai.

Nella giornata di sabato è prevista anche un'escursione, sempre guidata, organizzata in collaborazione con la pro loco di Calavino. Per questa proposta occorre l'iscrizione via e-mail (trento@delegazionefai.fondoambiente.it).