80enne muore in mountain bike in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 4 OTT - Un turista tedesco di 80 anni ha perso la vita durante una gita in mountain bike nei pressi di Dobbiaco. L'uomo stava percorrendo una vecchia strada militare della prima guerra mondiale nei pressi di Malga San Silvestro, quando, probabilmente per un malore, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in un burrone per un'ottantina di metri. Sul posto sono giunti il soccorso alpino e i carabinieri e l'elisoccorso austriaco, perché quelli altoatesini erano tutti impegnati, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

L'anziano faceva parte di una comitiva di una decina di ciclisti connazionali. Già in mattinata - hanno raccontato - avrebbe detto di non sentirsi in perfetta forma.