Casa: in Trentino il mercato immobiliare frena

(ANSA) - TRENTO, 3 OTT - Il mercato immobiliare in Trentino dà segni di stagnazione: il tradizionale punto quadrimestrale di Fimaa Trentino, l'associazione degli agenti immobiliari, per la prima volta dopo quasi un anno di timida ma costante crescita, evidenzia un mercato in flessione, con compravendite e mutui in calo.

I dati sono emersi oggi nel corso della presentazione tenutasi a Confcommercio Trentino. Mutui a tassi molto bassi e prezzi degli immobili ancora molto contenuti, ancora molto lontani dal periodo pre-crisi. Dovrebbero essere le condizioni ideali per un mercato immobiliare con segno più, invece i numeri dicono l'opposto: dopo un anno di crescita, contenuta ma costante, gli indici sono negativi, soprattutto per la sottoscrizione di mutui: -11%, secondo il Consiglio notarile di Trento e Rovereto. Le compravendite di immobili residenziali sono passate secondo l'Agenzia delle Entrate dai 4.387 del periodo gennaio-agosto 2018 alle 3.941 del periodo gennaio-agosto 2019, circa -9%, soprattutto sugli ultimi 4 mesi.