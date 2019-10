Kompatscher e Fugatti domani a Roma

(ANSA) - BOLZANO, 1 OTT - Doppio appuntamento istituzionale per il presidente della Provincia, Arno Kompatscher. Domani, mercoledi 2 ottobre, il Landeshauptmann sarà a Roma per incontrare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, e la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli. Martedì e mercoledì prossimo, invece, Kompatscher sarà a Bruxelles per partecipare al Comitato delle Regioni che tratterà temi legati ad alimentazione sostenibile e protezione civile.

Domani a Roma l'agenda degli incontri di Kompatscher e del suo omologo trentino Maurizio Fugatti prevede, tra l'altro, la concessione per l'autostrada del Brennero e l'uscita dei soci privati. Secondo Kompatscher, "non è certo nell'interesse dei privati restare in una società che non può erogare dividendi. Il valore delle azioni, casomai, può essere stabilito dai giudici".

A Roma Kompatscher parlerà anche dei membri nominati dal governo nella commissione dei sei e dei dodici.