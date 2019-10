Al via campagna per ridurre inquinanti da riscaldamento

(ANSA) - TRENTO, 01 OTT - Per il secondo anno, l'Agenzia provinciale per l'ambiente (Appa) lancia la campagna di comunicazione "Brucia bene la legna, non bruciarti la salute", per il corretto uso della legna per il riscaldamento domestico.

L'iniziativa, che si inserisce nel progetto europeo 'Prepair', si propone di ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso la promozione di stili di vita, produzione e consumo più sostenibili in molti settori.

Secondo le stime di Appa, riportate in un comunicato, circa l'80% delle emissioni primarie di polveri sottili Pm10 sono riconducibili alla combustione della legna negli impianti domestici; la percentuale sale al 99% se si considera l'inquinante benzo(a)pirene. La campagna si avvale di diversi prodotti informativi, tra i quali un opuscolo sul corretto utilizzo della legna come combustibile, un pieghevole contenente 10 consigli per la corretta gestione di stufe e un breve video diffuso su internet.

Per info: www.lifeprepair.eu.