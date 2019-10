Polizia: a Trento messa per il patrono San Michele Arcangelo

(ANSA) - TRENTO, 30 SET - Si è tenuta oggi nell'abbazia di San Lorenzo a Trento la celebrazione in occasione del patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo. La messa, alla quale hanno preso parte le più alte cariche civili e militari della provincia, è stata presieduta dal vescovo di Trento Lauro Tisi assieme all'assistente spirituale don Lino Zatelli.

Come tradizione, la celebrazione è stata preceduta dalla deposizione di una corona all'interno della stazione ferroviaria di Trento, alla memoria degli agenti Filippo Toti e Edoardo Martini, uccisi in un attentato terroristico il 30 settembre del 1967.

In occasione della ricorrenza, la questura di Trento apre le porte ai famigliari del personale in servizio, in occasione della 14/a edizione del "Family day".