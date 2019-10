A22: divieto transito tir 3 e 26 ottobre

(ANSA) - BOLZANO, 30 SET - Per "prevenire criticità e disagi" sull'Autobrennero, il Commissariato del governo per la provincia di Bolzano ha disposto un divieto di transito per i mezzi pesanti per i giorni 3 e 26 ottobre in coincidenza con analoghi divieti annunciati dalle autorità austriache sulle autostrade A12 ed A13.

I divieti in Austria sono stati disposti in occasione di festività. Non potranno circolare sull'Autostrada del Brennero, fra Vipiteno ed il confine di stato, il 3 ottobre fino alle 22, I mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate la cui destinazione si trova in Germania o deve essere raggiunta attraverso la Germania. Il 26 ottobre, invece, il divieto, nello stesso tratto e negli stessi orari, riguarda tutti i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. I tir già in circolazione sull'A22 dovranno sostare presso il parcheggio Sadobre di Vipiteno. Sono esclusi dal divieto i trasporti di bestiame, derrate alimentari deperibili o di bibite per le zone di villeggiatura.