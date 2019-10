Kompatscher, bene successo Kurz

(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, si dichiara "soddisfatto" per l'esito delle elezioni legislative in Austria.

"I partiti moderati ed europeisti hanno ottenuto un ottimo risultato, e sono convinto che l'Austria potrà tornare a breve ad avere un governo stabile. In tempi difficili come questi, è fondamentale avere un esecutivo solido e pienamente operativo per poter affrontare le grandi e importanti sfide che attendono non solo l'Austria, ma l'intera Europa". Kompatscher, congratulandosi con la Oevp di Sebastian Kurz per l'ottimo risultato raggiunto (circa il 37% dei voti) sottolinea che "il suo prossimo compito é quello di formare una coalizione di governo che sappia operare per il bene dell'Austria e dell'Europa".