Clima: Tavolo di coordinamento al lavoro in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 SET - Entro dicembre il Tavolo provinciale di coordinamento e di azione sui cambiamenti climatici elaborerà un primo piano di lavoro nelle due direzioni in cui è stato chiamato ad operare: rafforzamento delle basi scientifiche a supporto della conoscenza del fenomeno e misure di mitigazione e adattamento. Oggi la Giunta provinciale ha nominato il coordinatore dell'organismo: si tratta di Roberto Barbiero, attualmente in forze al Servizio prevenzione rischi della Provincia.

"Questo non è l'unico impegno che la Giunta si assume - sottolinea il vice presidente e assessore all'ambiente, Mario Tonina - perché su questo tema il Trentino c'è e vuol continuare ad esserci. Come assessorato vogliamo sostenere l'azione dei giovani di Fridays For Future e metterci in ascolto delle loro richieste. Il primo passo è però quello di ascoltare il mondo scientifico e approfondire la nostra conoscenza dei fenomeni in atto. Per questo sarà di grande importanza la manifestazione Trentino Clima 2019, dal 23 al 26 ottobre".