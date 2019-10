Clima: a migliaia a Bolzano e Trento

(ANSA) - BOLZANO, 27 SET - A Bolzano e Trento sono migliaia gli studenti ed i sostenitori del movimento "Friday For Future" scesi in piazza per l'"Earth Strike", lo sciopero planetario proclamato per chiedere che il tema ambientale e dei cambiamenti climatici sia al centro del dibattito politico.

Nel capoluogo altoatesino i giovani si sono radunati in Piazza della Vittoria, da dove si è mosso il corteo che, attraversato il corso del torrente Talvera, sta percorrendo le vie del centro storico cittadino, intonando slogan come "lotta dura per la natura" o "Klimawandel stoppen!" (fermate il cambiamento climatico! ndr). La manifestazione ha come meta la sede della Provincia autonoma. A Trento gli studenti provenienti anche dalle valli si sono radunati in piazza Duomo e hanno percorso le vie del centro storico.



