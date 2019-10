Ex-Solland Silicon va ad Al-Invest srl

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - La ex Solland Silicon andrà alla Al-Invest srl di Merano che si era aggiudicata i beni dell'impianto industriale di Sinigo per 1.750.000 euro nel corso di un'asta il 10 settembre.

Il giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, rende infatti noto che le istanze di sospensione delle operazioni di vendita dei beni della Solland Silicon, presentate dalle società Mb Solar Pte Ltd e Fri - El Hydro Power Srl sono state dichiarate inammissibili per assenza dei requisiti di legge.

Si procederà pertanto al completamento delle operazioni di vendita in favore dell'aggiudicataria Al-Invest srl, si legge in una nota del Tribunale.