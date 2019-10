Nascono gli edifici resi 'invisibili' ai terremoti

(ANSA) - TRENTO, 25 SET - Nei laboratori dell'Università di Trento un gruppo di ricerca ha compiuto uno studio per rendere gli edifici "invisibili" ai terremoti, allo scopo di proteggerli.

"Abbiamo realizzato una struttura con alcune aperture che abbiamo rinforzato per renderle invisibili alle vibrazioni, facendo in modo che non disturbino il comportamento sismico della struttura", afferma Diego Misseroni, ricercatore di Scienza delle costruzioni del Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica di Trento.

Lo studio, coordinato dal gruppo di ricerca del professor Davide Bigoni e pubblicato sulla rivista "Proceedings of the Royal Society A", apre prospettive promettenti per studiare una nuova tipologia di costruzioni antisismiche accomunate dall'essere "impermeabili" alle onde generate da un terremoto, che quindi le attraversa senza distruggerle.