Due spettacoli per i 200 anni del Teatro Sociale

(ANSA) - TRENTO, 25 SET - In occasione dei 200 anni dalla fondazione del Teatro Sociale, il Comune di Trento, in collaborazione con le associazioni Aurona e TrentoSpettacoli, promuove due spettacoli, uno teatrale ed uno musicale, all'interno della storica struttura di via Oss Mazzurana.

L'evento, che avrà luogo sabato 5 e domenica 6 ottobre, nasce da un bando del valore complessivo di 12.000 euro per la selezione di due progetti sul bicentenario del teatro, affidati alle due associazioni culturali. La rappresentazione teatrale, intitolata "Duecento: una visita onirica al Teatro Sociale di Trento", si terrà sabato 5 ottobre. Si tratta di uno spettacolo itinerante curato dall'associazione TrentoSpettacoli, in collaborazione con la campagna teatrale La burrasca. Sono previste quattro repliche tra le 16 e le 22, ogni due ore.

Domenica 6 ottobre è previsto il concerto lirico "Teatro Sociale: luogo di nostalgia", proposto dall'associazione musicale Aurona, alle ore 17.