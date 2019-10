Busta con polvere sospetta a sede Rai di Trento

(ANSA) - TRENTO, 25 SET - Una busta contenente polvere sospetta è stata recapitata questo pomeriggio alla sede Rai di Trento, in via Perini.

A tutela del personale entrato in contatto con la sostanza, fa sapere la Rai, sono state avviate le procedure previste in questi casi e la polvere è stata inviata ad un laboratorio specializzato per essere analizzata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Nucleo mobile radiometria. Per fare luce sulla provenienza della busta, sono stati avviati accertamenti da parte dei carabinieri.