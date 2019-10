Ad Avio corso e patentino per proprietari di cani

(ANSA) - TRENTO, 25 SET - La Giunta comunale di Avio ha approvato la concessione di un contributo alla sezione locale dell'Associazione nazionale carabinieri per la realizzazione di un percorso formativo dedicato ai proprietari di cani.

"E' la prima volta che in Trentino si tiene un corso di questo genere - afferma il vicesindaco Lorenza Cavazzani - e lo si è voluto qui ad Avio in considerazione dell'importante aumento della popolazione canina registrato negli ultimi anni".

Il percorso si propone di creare un corretto rapporto uomo-cane, aumentando la consapevolezza su comportamenti e bisogni degli amici a quattro zampe. L'iniziativa si avvarrà del supporto del veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino Matteo Amadori, il quale fornirà l'apporto tecnico necessario al rilascio del 'patentino'. Il corso, in programma il 28 e 29 settembre, si concluderà con un esame finale, il rilascio di un patentino e la trascrizione nella banca-dati dell'Anagrafe canina regionale.