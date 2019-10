(ANSA) - BOLZANO, 24 SET - Via libera al quinto avviso del Programma Operativo 2014-20 del Fesr (Fondo Europeo di sviluppo regionale) per la realizzazione di infrastrutture per la ricerca e di joint venture fra imprese e istituti del territorio. Come ha spiegato il governatore Arno Kompatscher, tre milioni di euro saranno destinati a infrastrutture di ricerca, mentre due milioni per cooperazioni con enti di ricerca non altoatesini.