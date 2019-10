Transumanza delle pecore in val di Tel

(ANSA) - BOLZANO, 23 SET - Lo scorso fine settimana è andata in scena in val di Tel, sopra Parcines, la tradizionale transumanza delle pecore. Migliaia di ovini sono tornati a valle, dopo un'estate sugli alpeggi, nel Gruppo del Tessa, le montagne che sovrastano Merano. Gli agnellini più piccoli, nati solo pochi giorni fa, sono stati portati in braccio dai pastori e dai bambini. Al Rifugio Nasereit la carovana è stata accolta da numerosi curiosi. La giornata si è conclusa con una festa campestre. Tra un mese 'vacanze' finite anche per le capre, che per il momento restano ancora in quota.