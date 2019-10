Golf: sfida da 18 buche nel centro storico di Trento

(ANSA) - TRENTO, 21 SET - Oggi a Trento è andata in scena la seconda edizione di "In City Golf Trento - presented by Engel & Völkers Trentino". All'evento hanno partecipato 72 giocatori che si sono cimentati in 18 buche approntate nel centro storico.

Attrazione principale di quest'anno è stata la Tridentum sotterranea. In piazza Dante 'public hole' che ha reso golf ed evento fruibili a tutti.

Partenza da piazza Pasi alla scoperta di piazza Duomo, poi Castello del Buonconsiglio, Casa Balduini, Galleria civica, Teatro Sociale, Palazzo Thun.