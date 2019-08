Onorificenze tirolesi, sono 42 gli altoatesini premiati

(ANSA) - BOLZANO, 16 AGO - Sono 42 gli altoatesini premiati con le onorificenze tirolesi, consegnate a Innsbruck dai presidenti Platter e Kompatscher. In tutto sono circa 200 le persone che si sono particolarmente distinte per il proprio impegno a favore della comunità in vari ambiti, dal sociale allo sport. "Solidarietà, disponibilità ad aiutare il prossimo ed attenzione verso gli altri non sono scontate", ha affermato il presidente Arno Kompatscher facendo presente che "le donne e gli uomini insigniti oggi rappresentano i tantissimi volontari che prestano un innumerevole serie di servizi alla comunità e in molti casi rischiano la loro vita per aiutare il prossimo". Tra le 44 croci al merito consegnate, 9 sono quelle conferite ad altoatesini. Fra queste spicca quella conferita a Heinz Gutweniger, da 25 anni presidente del Comitato provinciale del Coni. A Innsbruck c'era anche Matteo Valorzi di 7 anni. All'età di 6 ha contribuito a salvare la mamma incastrata nella propria auto dopo un incidente.