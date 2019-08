Traffico: telecamere su 4 passi dolomitici

(ANSA) - TRENTO, 12 AGO - Il traffico sui passi dolomitici del circuito del Sellaronda verrà monitorato da 24 telecamere, collocate entro l'estate in 12 postazioni strategiche.

E' quanto prevede una convenzione tra le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con la provincia di Belluno, allo scopo di trovare la soluzione al problema del numero eccessivo di automobili private in una zona di pregio ambientale. I 24 occhi elettronici monitoreranno, attraverso un software apposito, i flussi di traffico lungo il passo Sella (2.240 metri), Gardena (2.127), Campolongo (1.875) e Pordoi (2.239), e l'anello stradale su cui sboccano le statali 242 della Val Gardena, 244 della Val Badia, 48 della Val di Fassa e della strada regionale 48 passante per Arabba. Le telecamere saranno in grado di suddividere i mezzi in quattro categorie (moto, autobus, camion, auto) e leggere le targhe, per determinare con precisione il numero di passaggi e la provenienza dei veicoli, garantendo comunque l'anonimato agli automobilisti.