Rallentamenti e traffico intenso in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 10 AGO - Giornata di traffico intenso e rallentamenti in Trentino Alto Adige. Viaggiare in Trentino, la Centrale del traffico di Bolzano e A22 segnalano infatti rallentamenti con code per traffico intenso in direzione nord, tra Nogarole Rocca e Trento Nord, lungo l'autostrada del Brennero. Rallentamenti anche in direzione sud tra Chiusa e Trento Sud, così come tra il Brennero e Vipiteno, dove vengono segnalati 2 chilometri di coda per traffico intenso.

Qualche problema anche per la viabilità ordinaria, ad esempio sulla ss38 della val Venosta, in direzione Resia tra Lagundo e Tel, dove ci sono dei rallentamenti e delle code per traffico intenso. Così come sulla SS 49 della val Pusteria, in entrambe le direzioni, tra l'uscita autostradale Bressanone/Varna e S.Candido. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla ss 244 della val Badia in direzione Brunico, tra Mantana e San Lorenzo.