Il magistrato Gratteri a Civezzano per agosto degasperiano

(ANSA) - TRENTO, 10 AGO - Martedì 13 agosto alle 20.45 Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro e ad oggi una delle figure più esposte nella lotta alla 'ndrangheta, incontrerà il pubblico dell'agosto degasperiano al Giardino Borsieri di Civezzano, dove terrà l'incontro "Contro le mafie.

La battaglia quotidiana per la legalità". Procuratore del Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri è uno dei magistrati più noti della direzione distrettuale antimafia. In prima linea contro la 'ndrangheta, vive sotto scorta dal 1989. È autore di molte pubblicazioni dedicate al tema della criminalità organizzata.

Con questo evento l'agosto degasperiano fa tappa per la prima volta a Civezzano, il comune dove Alcide De Gasperi trascorse gli anni dell'adolescenza che ne plasmarono la volontà, indirizzandolo verso l'impegno per il bene comune. Come tutti gli appuntamenti della rassegna, l'incontro sarà ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà al teatro comunale.