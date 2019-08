Spartoria,l'accusa è di tentato omicidio

(ANSA) - BOLZANO, 8 AGO - L'uomo arrestato per aver sparato tre colpi di pistola contro un rivale, ieri pomeriggio nel parcheggio del supermercato Interspar a Bolzano sud, sarà interrogato domani dal giudice per le indagini preliminari.

L'interrogatorio di garanzia è fissato per le 9.30 nel carcere di via Dante, dove l'uomo si trova rinchiuso con l'accusa di tentato omicidio.

La Procura non ha voluto rendere noto il nome dell'arrestato: si tratta comunque di un uomo di 53 anni residente a Bolzano, nomade, difeso dagli avvocati Corrado Faes e Nicola Nettis.

Secondo la difesa, tra l'uomo ed il rivale ci sarebbero vecchi dissapori. Ieri, nel corso di un incontro casuale nel parcheggio del supermercato, i due uomini hanno iniziato a litigare. Il 53enne è stato poi colpito con un pugno e pare, ferito con un morso, ed ha così reagito sparando dei colpi di pistola ad altezza d'uomo, ma senza colpire nessuno. L'arma, nascosta prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, non è ancora stata trovata.