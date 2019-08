Fiera dell'Altopiano del Salto con 12.000 visitatori

(ANSA) - BOLZANO, 5 AGO - Grande successo per la 4/a Fiera dell'economia dell'Altopiano del Salto a Verano, con 12.000 visitatori provenienti da ogni parte dell'Alto Adige per vedere i prodotti di 58 ditte artigiane.

"Abbiamo ricevuto svariati commenti positivi da parte dei visitatori che hanno preso parte alla quarta edizione della fiera, apprezzando in particolare le diverse novità. La volontà di questa iniziativa comune tra le aziende dei quattro comuni locali era inoltre quella di far valere la forte coesione ed i vantaggi della rete esistente", commenta in una nota il presidente del comitato organizzatore, Josef Reiterer.