(ANSA) - TRENTO, 3 AGO - Diverse squadre dei vigili del fuoco volontari della valle di Non sono intervenute a Cloz per un incendio scoppiato nel pomeriggio e che avrebbe provocato molti danni bruciando il tetto di una casa nel centro storico del paese.

I vigili volontari e i permanenti arrivati da Trento sono al lavoro per evitare che le fiamme si propaghino alle abitazioni vicine e mettere in sicurezza il tetto. Non risultano esserci feriti.