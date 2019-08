A 13 anni all'estero per studiare danza

I migliori parchi divertimento per bambini in Europa secondo TripAdvisor. FOTO

La piattaforma ha messo in fila le migliori strutture del Vecchio Continente in base alle recensioni degli utenti. Il primo in Italia, in quinta posizione, è Leolandia, in provincia di Bergamo, dedicato alle famiglie con bambini fino a 10 anni. LA FOTOGALLERY