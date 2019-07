Tre mesi senza stipendio, prosegue sciopero alla Schlaefer

(ANSA) - TRENTO, 31 LUG - Prosegue la protesta dei lavoratori della Schlaefer di Storo. Oggi - informa una nota ella Cgil del Trentino - i dipendenti hanno partecipato ad un presidio di protesta davanti allo stabilimento per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati. Alla manifestazione hanno partecipato in solidarietà anche alcuni ex lavoratori della Waris e le rsu di alcune aziende della zona.

I lavoratori non ricevono lo stipendio da tre mesi, per questa ragione dalla scorsa settimana hanno bloccato la produzione. Lo sciopero prosegue anche nei prossimi giorni.