Start up Trentino: 1 euro investito ne genera 23 da privati

(ANSA) - TRENTO, 31 LUG - Ogni euro investito da Trentino Sviluppo ne ha generati 23 da investitori privati: questo il bilancio delle campagne partecipate dalla società di sistema della Provincia di Trento a supporto di start up innovative negli ultimi 18 mesi. Lo strumento consente alle start up e piccole e medie imprese innovative di raccogliere capitale finanziario attraverso internet, in cambio di quote della proprietà dell'impresa. Per attivarlo è necessario un investitore istituzionale con una quota del 5%. Un ruolo che Trentino Sviluppo può svolgere in quanto incubatore certificato ed i risultati sono positivi: i 58.000 euro di fondi pubblici investiti hanno portato, infatti, a raccogliere 1,3 milioni di euro da parte delle imprese. Le campagne attivate finora sono state sei. Si sono recentemente chiuse due nuove campagne: le imprese sono Start & Partners e Credit Service, che hanno raccolto rispettivamente 227.000 euro e 640.000 euro a fronte di un investimento pubblico di 8.000 e 25.000 euro.